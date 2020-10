Covid: De Luca, non si coglie senso tragedia imminente sul Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a tragedie emerge il meglio e il peggio di un Paese. L’Italia non fa eccezione. Emerge il meglio: abbiamo responsabili sanitari, responsabili medici e personale che stanno lavorando al limite delle proprie forze fisiche e gente che trova il tempo per fare demagogia. Non si è colto il senso della tragedia che incombe sul nostro Paese". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)