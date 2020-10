Covid: De Luca, papa Francesco ha ragione su illusione comunicazione e politica senza dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei suggerire una lettura sulla comunicazione in Italia. Papa Francesco ha pubblicato l’enciclica “Fratelli tutti”. In cui c’è capitolo su illusione della comunicazione, in cui fa considerazioni di grandissima lucidità. Alcune cose scritte sono appropriate per i tanti pollai tv. Dice il Papa e fa rilevare che si è perduto il diritto all’intimità. Un modo che è perduto nell’individualismo più sfrenato che poi per la vita degli altri è pronto a esercitare la violenza più ignobile, calpestando la vita delle persone". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Poi osserva che le ideologie hanno perso ogni pudore, la politica ha perso ogni dignità. E poi fa delle osservazioni sull’incapacità ad ascoltare e al dialogo perché appena uno parla quello viene interrotto. Leggete queste parole e pensate a tanti servizi degli organi dell’informazione che servono non a capire la realtà oggettiva ma servono solo a esprimere narcisismi o pollai inutili". (Ren)