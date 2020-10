Covid: De Luca, da organi di informazione troppa demagogia e falsamento realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tensioni, polemiche e lacerazioni. Spinte alla demagogia. In queste settimane organi di informazione che hanno fatto lavoro importante di approfondimento. Ma abbiamo avuto anche tantissimi altri che si sono abbandonati a operazioni di demagogia, falsamento della realtà, ricerca permanente di folklore. È una cosa intollerabile. Abbiamo assistito a servizi con persone mascherate: come in Afghanistan. Ma chi va in giro mascherato è un cialtrone che dice stupidaggini". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)