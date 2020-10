Covid: De Luca, no a lockdown locali, sarebbero intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ultima stupidaggine che ho sentito riguarda la chiusura di territori interi: Milano, Napoli. Nessuno si permetta di immaginare misure mezze e mezze per il livello di gravità, le uniche misure serie ed efficaci sono di carattere nazionale. Il resto è tempo perso. Voglio chiarire che vi sono Regioni in cui la percentuale è enormemente superiore ad aree metropolitane. Nessuno dica oggi stupidaggini: uniche misure a carattere nazionali, il resto è intollerabile". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)