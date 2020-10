Covid: De Luca, assunte 3mila persone dopo dieci anni commissariamento sanità campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assunto tremila persone in più, per sottodotazione drammatica di personale dopo dieci anni di commissariamento. Concorsi andati deserti per anestesisti, pneumologi. Abbiamo preso misure in anticipo per scuole e ritorni dall’estero, abbiamo acquistato i vaccini ad aprile, campagna iniziata a inizio ottobre. Siamo passati da 5mila tamponi massimo al giorno, oggi ne facciamo quasi 20mila e arriveremo a 25mila. Abbiamo realizzato 56 Usca con il personale che avevamo a disposizione abbiamo fatto un miracolo. Oltre questo è stato impossibile andare per mancanza di personale". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)