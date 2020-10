Sardegna: dalla Regione oltre 62 milioni di euro per la nuova flotta ferroviaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliori standard, performance, più comfort e accessibilità per le persone che ogni giorno scelgono il treno per lavoro, studio, svago o turismo - ha spiegato l'assessore Giorgio Todde -. I nuovi convogli, dotati di moderni motori diesel a bassa emissione per la salvaguardia dell'ambiente, assicureranno la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale e invoglieranno i cittadini a scegliere il treno, evitando sempre più l'utilizzo dell'auto". (Rsc)