Covid: De Luca, messo in croce per decisione scuole, oggi lo fanno tutti

- "Mi hanno messo in croce per decisioni sulle scuole, adesso lo decidono tutti. per ultimo il collega Emiliano, ma è evidente. Ministro ci dice che vanno in mezzo alle strade, non si può ascoltare. La cosa più grave è che i vettori di contagio sono i bimbi più piccoli che sono asintomatici ma efficaci a portare contagio in famiglia da 0-5 anni. ma continuiamo a perdere tempo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)