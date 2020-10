Covid: De Luca, manteniamo nervi saldi, noi al lavoro con serenità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un pacchetto di progetti sull'assetto idrogeologico a governo nazionale, in particolare per il Cilento. Non ci stiamo distraendo ma al lavoro su progetti esecutivi per impegnare per tempo fondi europei. Cerchiamo di creare futuro per i nostri figli. manteniamo i nervi saldi, pure in una situazione gravissima lavoriamo con tranquillità. Saremo all’avanguardia anche nelle misure sanitarie, per quanto drammatico sia il quadro. È evidente che a questo punto il governo italiano possa prendere in considerazione qualcosa che dicevo un mese fa. Di carattere nazionale e non territoriale: vediamo cosa succederà". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)