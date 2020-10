Covid: De Luca, non tollereremo alcuno sciacallaggio mediatico e politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio dire a tutti che non c’è problema. Avremo rispetto per la sofferenza e per il malessere ma nessuna sceneggiata e nessuno sciacallaggio. Quando andate di fronte alla Regione, dite grazie. Tanto per cominciare. Ho visto qualcuno protestare contro decreto nazionale e un solo cartello contro De Luca ripreso da Mediaset. Mi sono commosso. Non le fate queste cose, vi coprite di ridicolo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)