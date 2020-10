Trasporti: Bonaccini, su Tpl bene intesa su anticipo risorse venerdì 30 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le intese in sede di Conferenza Unificata sul trasporto pubblico locale sono "un importante passo in avanti. Le attendevamo per migliorare ulteriormente la riorganizzazione già in corso da settimane e potenziarne ulteriormente i servizi", dichiara in una nota Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. "Si tratta - spiega Bonaccini - dell’anticipo della ripartizione riguardo le risorse da destinare alla compensazione dei mancati ricavi dovuti alla pandemia e i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale. L’altra ripartizione riguarda le risorse del Fondo nazionale 2020 per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale". (segue) (Com)