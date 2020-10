Covid: Boccia a Regioni, unità tra rigore sanitario e interventi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I provvedimenti approvati oggi nel corso delle sedute straordinarie della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni "danno ancora una volta risposte e risorse ulteriori immediate; questa volta su trasporti locali e medicina di base. I numeri del Pil del terzo trimestre sono la dimostrazione della reattività del sistema industriale ed economico italiano". Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della seduta straordinaria della Conferenze Unificata e Stato Regioni. "Si possono e si devono coniugare misure rigorose di prevenzione sanitaria e misure parallele di intervento sui comparti in difficoltà. Non abbiamo alternative a questo meccanismo continuo di aggiustamenti e adeguamenti in funzione della gestione dell'emergenza sanitaria - osserva Boccia -. Anche per queste ragioni, l'unità tra Stato e Regioni è essenziale. Non servono fughe in avanti se poi determinano disorientamenti nell'opinione pubblica. Le politiche di sostegno all'economia messe in campo hanno dato risultati migliori delle attese. Il +16.1 per cento di Pil nel terzo trimestre dell'anno, dà il senso della forza e della capacità del Paese di reagire al lockdown di primavera. Ma la nostra priorità assoluta resta il contenimento del contagio e la difesa degli ospedali in prima linea. Continuiamo a coniugare rigore sanitario e misure di sostegno ai settori in difficoltà. Ribadisco - conclude Boccia - che ogni misura di intervento su scala territoriale necessaria a restringere le misure nazionali ha il sostegno pieno del governo". (Com)