Campania: Ronghi (Cnal), regionalizzazione sistema sanitario è fallimento (2)

- Ronghi sulla Campania ha detto: "il disastro provocato dai governi regionali negli ultimi dieci anni è palese a causa dei tagli selvaggia alla rete ospedaliera e alla riduzione del personale medico ed infermieristico e, particolarmente negli ultimi cinque anni, alla mancata implementazione della rete territoriale e del ruolo dei medici di base. Questi ultimi, specificamente, potrebbero essere, nell'emergenza pandemica, la soluzione per evitare il sovraffollamento degli ospedali ed, invece, non sono mai stati integrati nel sistema sanitario regionale". Quindi ha concluso: "Alla luce degli evidenti disastri regionali, il Parlamento deve affrontare il grande tema delle riforme costituzionali, prendendo atto che la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata un fallimento e riportando innanzitutto la sanità nella competenza statale e valutando gli effetti prodotti dalla regionalizzazione, anche rispetto ad altre importanti materie, come il lavoro ed il turismo". (Ren)