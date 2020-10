Covid: report Iss-ministero Salute, Regioni intervengano in aree a maggior rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni/Province autonome sono invitate a "realizzare una continua analisi del rischio, anche a livello sub-­regionale, e di considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio e sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento 'Prevenzione e risposta a Covid-­19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-­invernale' trasmesso con circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020, Prot. 32732, in raccordo con il ministero della Salute". E' quanto si legge nel report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute relativo al periodo 19-25 ottobre. (Rin)