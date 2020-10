Abruzzo: alta velocità Roma-Pescara, anche Orsa Pro Natura dice no a traforo di Monte Morrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo si intensifica il dibattito politico sui temi dell'alta velocità per la linea Roma-Sulmona-Pescara, in particolar modo relativamente all'eventuale traforo di Monte Morrone per accorciare le distanze fra l'area del Centro Abruzzo e la costa adriatica. Nelle ultime ore è intervenuta anche l'Associazione Orsa Pro Natura Peligna, che "si associa al Forum H2O nel deprecare, tra le varie soluzioni progettate per la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma, quella che prevede, per la tratta Pratola Peligna-Torre De' Passeri, una galleria di 13 chilometri attraverso il Monte Morrone". La presidente dell'associazione, Maria Clotilde Iavarone, ha evidenziato in una nota molteplici ragioni di contrarietà riguardanti soprattutto il rischio idrogeologico e sismico e l'analisi costi-benefici. "Le nostre montagne, costituite da calcari, sono enormi serbatoi di acqua: il 15 settembre 1970, durante l'esecuzione di scavo della galleria del Gran Sasso, la talpa scavatrice bucò l'enorme serbatoio di acque presenti nelle viscere della montagna provocando 11 operai morti, allagamenti e l'abbassamento della superficie della falda freatica di ben 600 metri con conseguente diminuzione della portata delle sorgenti. Gli ambientalisti, ha continuato, vengono definiti "reazionari e mai propensi al progresso e allo sviluppo economico, ma sono al contrario intermediari tra scelte politiche e scienza". Per quanto riguarda il rischio sismico, l'associazione ha chiesto di sapere se sia stata richiesta la consulenza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla misura in cui le continue vibrazioni dei treni potrebbero influire sul movimento delle faglie. (Gru)