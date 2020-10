Molise: presentata proposta di legge per commissione speciale per emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali molisani Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla, Patrizia Manzo, Angelo Michele Iorio, Angelo Primiani e Vittorio Nola hanno presentato una proposta di legge per istituire una commissione speciale per l'emergenza Covid-19. L'iniziativa parte dalla necessità di operare nelle prossime settimane, a fronte dell'emergenza, variazioni e programmazioni di bilancio per poter mettere quanto prima in campo il sostegno e gli aiuti economici indispensabili a chi sta subendo maggiormente le ripercussioni socioeconomiche della pandemia. Di qui la proposta di istituire una commissione per l'emergenza in Consiglio regionale, coadiuvata da un comitato tecnico-politico, al fine di coinvolgere l'assise legislativa negli indirizzi di programmazione delle azioni per arginare l'emergenza, anche alla luce delle risorse del Recovery fund da destinare per scopi sanitari. Nello specifico, la proposta prevede l'istituzione di un organo incaricato di proporre azioni per il contenimento della diffusione del virus, il sostegno al sistema sanitario regionale e il contrasto alle conseguenze economiche e sociali della pandemia. La commissione si occuperebbe anche di verificare le attività poste in essere (a partire dal 31 gennaio 2020) da tutti gli attori regionali coinvolti ai fini della prevenzione dei contagi, e di esaminare le azioni preliminari tese a gestire l'emergenza sanitaria. Inoltre, la commissione dovrà presentare periodicamente al Consiglio regionale lo stato di attuazione dei programmi per la gestione dell'emergenza. (Gru)