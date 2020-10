Benevento: c'è studio fattibilità su impianto depurazione Cretarossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, hanno reso noto che la Gesesa, d’intesa con il Comune di Benevento, ha effettuato uno studio di fattibilità che ha portato alla soluzione progettuale della problematica relativa all’impianto di depurazione sito alla località Cretarossa. La soluzione individuata prevede la realizzazione di un impianto mobile da mettere in opera nel sito dell’impianto esistente. In una nota: "L’intervento rientrerà nel programma degli interventi di Gesesa, che l'ente idrico campano proporrà al consiglio di distretto del Calore Irpino, e c'è già l'ok della Regione Campania che, come anticipato informalmente al sindaco Mastella, provvederà in tempi molto rapidi all'approvazione del progetto e al relativo finanziamento in modo da risolvere definitivamente una problematica che interessa una parte della città sulla quale insistono numerosi insediamenti abitativi". (Ren)