Whirlpool: De Magistris e Buonanno, domani luci spente in centro contro chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si spegneranno le luci di Palazzo San Giacomo, del Maschio Angioino e di piazza Municipio: un gesto simbolico per lanciare un messaggio forte alle istituzioni e, al contempo, sensibilizzare la popolazione al dramma sociale che rischia di consumarsi su 400 lavoratori dello stabilimento di Whirlpool di via Argine. L'annuncio in una nota del Comune: "L'iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Luigi de Magistris e dall'assessore comunale al Lavoro Monica Buonanno e l'invito è corale: tutti possono replicare l'iniziativa presso le sedi istituzionali, aziendali, sindacali, sociali ma anche nelle case e negli uffici. De Magistris e Buonanno hanno spiegato: "Se si chiude Whirlpool si spegne Napoli. È inaccettabile e impensabile perdere le competenze e la comunità di lavoratori, soprattutto in una situazione delicata come quella di oggi, aggravata dalla pandemia che sta mettendo in ginocchio il Paese e i mercati. Se lasciamo andare via Whirlpool da Napoli, il tessuto produttivo locale subirà l'ennesimo colpo mortale. Il Governo ci ascolti e intervenga: c'è ancora tempo per non spegnere Napoli". (Ren)