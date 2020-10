Napoli: indebite compensazioni crediti imposta, sequestrati beni per 15 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 21, tra persone fisiche e società, ubicate in varie Regioni italiane, e che ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e beni per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro. E' stata disposta inoltre la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione nei confronti di un commercialista con studio a Marano di Napoli e l’esercizio di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti di due imprenditori napoletani. L’indagine ha preso il via dalla denuncia di una società di Latina, la quale, consultando il proprio cassetto fiscale, aveva rilevato molteplici compensazioni di suoi debiti tributari previo utilizzo di crediti Iva di un’impresa di Marano di Napoli a lei totalmente sconosciuta. Le successive indagini avrebbero permesso di svelare il sistema che sarebbe stato messo in pratica dal commercialista di Marano di Napoli, socio e consulente fiscale di due società che avevano acquistato brevetti risultati poi inesistenti, quali un "Sistema piastra con cuscinetto a sfera per costruire edifici antisismici" e un "Tagliaerba robotizzato a guida autonoma alimentato da pannelli solari". Entrambe le cessioni risultavano effettuate da un’impresa napoletana non più operativa. L'importo dell'inesistente compravendita, per un ammontare complessivo di oltre 24 milioni di euro, ha generato un illecito credito Iva per circa 5 milioni e 300 mila euro utilizzato dal commercialista per compensare, per gli anni di imposta 2017 e 2018, tramite il cosiddetto "accollo tributario", debiti fiscali di terze società operanti sull'intero territorio nazionale.(Ren)