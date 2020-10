Whirlpool: stop attività Napoli dal 1 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione di Whirlpool Emea ha comunicato attraverso una lettera ai dipendenti la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto dal 1 novembre 2020. "Da tale momento - spiega l'azienda - i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Con effetto dal 1 novembre, l'azienda pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data". "L'accesso ai locali aziendali - spiega la direzione - sarà consentito soltanto previa richiesta scritta autorizzata dalla direzione, per i soli fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl o altre comprovate esigenze personali, e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti. Qualsiasi accesso non autorizzato sarà perseguito a termini di legge". (Ren)