Sardegna: sindaco Nuoro Soddu positivo al Covid-19, chiuso il municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' risultato positivo al Covid-19 il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu. Lo ha comunicato lui stesso: da ieri Soddu si trova in isolamento nella sua abitazione. L'insorgere di febbre, tosse e mal di gola hanno spinto il sindaco ad effettuare il tampone. L'esito positivo ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza nel municipio di Nuoro con il tracciamento di tutti i contatti avuti nei tre giorni precedenti dall'esponente politico. Il palazzo municipale è stato chiuso e per oggi sono in programma le operazioni di sanificazione. Le persone che sono entrate in contatto con Soddu negli ultimi tre giorni osserveranno la quarantena fiduciaria per 14 giorni. Andrea Soddu è in lizza per i ballottaggi dei prossimi 8 e 9 novembre nei quali se la vedrà col candidato del centrodestra, Pietro Sanna. "Cari amici - scrive Soddu sui social network - vi devo comunicare che oggi, dopo gli accertamenti di rito, sono risultato positivo al Covid-19. Al momento sto bene, ho solo una leggera febbre. Continuerò a lavorare da casa dove mi trovo in isolamento. Porterò avanti al meglio i miei impegni istituzionali da sindaco e quelli come candidato per la campagna elettorale, in vista del ballottaggio dell'8 e del 9 novembre. Chiedo a tutti voi attenzione e responsabilità, siamo in una fase difficile, stiamo attenti per la nostra salute e per quella degli altri". Anche a Porto Torres il candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Mulas, è risultato positivo al Covid-19. (Rsc)