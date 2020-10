© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina a Garessio, provincia di Cuneo, sono partiti i lavori di demolizione del ponte Odasso. "Finalmente, dopo tre alluvioni, come Regione Piemonte agiamo per risolvere a monte e in via definitiva un problema che i cittadini segnalano da sempre", scrive su twitter il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. (Rpi)