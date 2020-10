Novara: Romagnano Sesia, lunedì accordo per costruzione nuovo ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì firmeremo l’accordo di costruzione del nuovo ponte di Romagnano Sesia con Governo e Anas". Lo scrive su twitter il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il ponte, in provincia di Novara, era stato devastato da un'onda di acqua e fango nei giorni dell'alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi. Il governatore sottolinea: l'esperienza insegna, con le alluvioni del 1994, del 2000, del 2016 e del 2020, "che non si può continuare con i rappezzi. Dobbiamo ricostruire tutto in fretta, ma soprattutto in modo definitivo". (Rpi)