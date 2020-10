Sardegna: Cna, eventuale nuova chiusura totale avrà effetti devastanti su imprese sarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se a livello europeo la Francia è il primo paese ad aver riattivato un lockdown generalizzato - spiegano Piras e Porcu - tutto lascia pensare che, vista la curva epidemica in rapida ascesa, anche il governo italiano interverrà con misure via via più stringenti. Il rischio concreto è quello di veder scomparire un sempre maggior numero di attività economiche, e non solo nei settori più esposti, come quello della ristorazione, degli eventi, del fitness e del ricettivo". "Gli effetti sull'occupazione, e quindi sui redditi delle famiglie - sostengono i vertici di Cna Sardegna - rischiano di essere molto accentuati e il calo della domanda aggregata potrebbe protrarsi a lungo, compromettendo la ripresa dell'economia regionale nella fase successiva all'emergenza sanitaria. Per questo è necessario che, in Sardegna più che altrove, si intervenga per supportare il mondo delle imprese, preparando al meglio la fase successiva, attraverso una progettualità di ampio raggio finanziata anche tramite risorse comunitarie, per permettere all'economia regionale di ripartire rapidamente in tutti i settori: dalle costruzioni, al settore turistico, dall'agroalimentare a quello delle palestre, della ristorazione e dei trasporti". (segue) (Rsc)