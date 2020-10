Sardegna: Cna, eventuale nuova chiusura totale avrà effetti devastanti su imprese sarde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dossier Cna Sardegna, ben prima del riesplodere autunnale della pandemia, il 48,8 per cento delle imprese sarde con più di tre addetti ha indicato un serio rischio di tenuta della propria attività e soltanto l'11,4 per cento ha manifestato una certa fiducia per il prosieguo dell'anno. Oltre metà delle imprese ha denunciato gravi problemi di liquidità per far fronte alle spese e un quinto ha addirittura dichiarato di non essere in grado di adeguare i propri spazi di lavoro nell'ottica di una maggiore sicurezza sanitaria. Sotto il profilo occupazionale, inoltre, ben il 18 per cento delle imprese sarde con più di tre addetti ha dichiarato di aver rinviato le assunzioni previste per il 2020 e il 7,6 per cento aveva indicato di aver ridotto il personale a tempo determinato o tagliato i collaboratori esterni. (Rsc)