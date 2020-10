Imprese: da Cdp 35 milioni a Regione Veneto per sviluppo del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha firmato un contratto di finanziamento con la Regione Veneto, del valore di 35 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio regionale. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse saranno destinate per circa 17 milioni di euro a finanziare investimenti realizzati direttamente dalla Regione mentre per oltre 18 milioni contribuiranno agli investimenti in favore di una pluralità di enti locali. Gli ambiti di intervento prevalenti, prosegue la nota, riguardano la messa in sicurezza del territorio (in particolare, la sistemazione degli argini e il miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua), la manutenzione straordinaria delle strade, la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, l’abbattimento di barriere architettoniche e la riqualificazione di diversi immobili pubblici, fra cui principalmente scuole e impianti sportivi. “L’assunzione di responsabilità che siamo certi di saper dimostrare attraverso l’autonomia trova conferma nella capacità di indirizzare coerentemente e valorizzare le risorse a beneficio del territorio e dei cittadini, garantendo anche una regia regionale di finanziamento a supporto di progetti presentati da altri enti", ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. (segue) (Com)