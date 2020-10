Sardegna: due lavoratori in nero scoperti dalle Fiamme gialle a Carbonia e Siurgus Donigala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pesantemente sanzionate con multe fino a 10.800 euro due aziende, una nell'immediato hinterland di Carbonia e l'altra a Siurgus Donigala, la prima operante nel campo alimentare, la seconda nell'ambito ricreativo-culturale che impiegavano lavoratori in nero. A fare la scoperta sono stati gli uomini della Guardia di Finanza delle Tenenze di Iglesia e Sanluri.I militari, all'atto dell'accesso nei locali degli esercizi commerciali sono stati identificati tutti i soggetti presenti e intenti a svolgere attività lavorativa: i successivi approfondimenti hanno fatto emergere che due lavoratori, uno per ciascuna attività, operavano completamente in nero e, quindi, sprovvisti della regolare copertura contributiva e assicurativa. A conclusione dei controlli, i titolari delle attività commerciali sono stati diffidati a regolarizzare la posizione contrattuale dei dipendenti per il periodo di lavoro prestato in nero e sono stati altresì destinatari di sanzioni amministrative. (Rsc)