Napoli: rimosse sbarre abusive per delimitare accesso a strade pubbliche nel quartiere Pianura

- Nella mattinata odierna, presso il quartiere cittadino di Pianura, è stata effettuata, su disposizione del prefetto di Napoli, Marco Valentini, un’operazione, concordata in seno al Tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana presso la IX Municipalità con la presenza dell’assessore al Patrimonio Alessandra Clemente e del presidente della Municipalità Lorenzo Giannalavigna, sentito il comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, finalizzata al ripristino della legalità, nel corso della quale uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale hanno proceduto alla rimozione delle cd. sbarre, apposte illecitamente da circa 30/40 anni per delimitare l’accesso ad alcune strade pubbliche. L’intervento ha riguardato 6 manufatti abusivi (5 sbarre e un muretto in cemento) che impedivano la regolare viabilità, creando intasamenti e blocchi del traffico, e rappresentavano un grave pericolo, ostacolando il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità.(Ren)