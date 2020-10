Covid: da Conferenza unificata e Stato-Regioni ok a risorse per Tpl e accordo su medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha presieduto in videoconferenza le sedute straordinarie della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato Regioni. In collegamento anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini; il presidente Anci, Antonio Decaro; il presidente Upi, Michele De Pascale; le Regioni e i sottosegretari competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno. La Conferenza Unificata - riferisce una nota - ha approvato l'intesa sulla ripartizione di due fondi istituiti dal ministero dei Trasporti: risorse destinate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale; risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020. A seguire, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato anche l'intesa sul rinnovo degli Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. L'intesa è finalizzata a rafforzare le attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. (Com)