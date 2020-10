© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero sconcertante la ripetizione di litanie che non hanno alcun rapporto con l’epidemia. Non si può ascoltare ministro Pubblica istruzione che ripete a pappagallo di tenere aperto. Cosa? Se registri centinaia di contagi. Come si fa a ripetere frasi fatte?!". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)