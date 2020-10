© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo al futuro, pensando a quando ne usciremo. Pensiamo a non far morire speranza: un gruppo di imprenditori campani lavora a prototipo di aereo elettrico a corto raggio. Daremo una mano come Regione, ci sono imprese da noi che guardano al futuro e avranno sostegno". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)