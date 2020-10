Campania: De Luca, categorie economiche esprimano gratitudine a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania abbiamo realizzato, unici in Italia, un piano socioeconomico. In questi giorni manifestazioni. Alcuni sono venuti davanti a sede Regione. Capisco che l’unica istituzione che esiste, capisco che ci si rivolga all’unico interlocutore presente e ad esprimere malessere. Il problema è sciacallaggio politico e non. Questo è intollerabile. Spero che categorie economiche vogliano esprimere gratitudine a Regione per aiuto avuto, siamo stati l’unica istituzione a dare non i sospiri e la solidarietà ma soldi in poche settimane. Risparmiamoci le sceneggiate, nessuno venga a mettere tovaglie. Qui non c’è motivo di farlo, chi probabilmente chi l’ha fatto avrebbe dovuto dire grazie alla Regione". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)