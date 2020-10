Campania: De Luca, persone perbene che soffrono non hanno tempo per sceneggiate in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascolteremo tutti ma in un clima di rispetto: verificare che le cose scritte dal governo siano rispettate in questo mese. Perché molta sfiducia nasce dal fatto che non si fidano perché tanti impegni sono stati disattesi. Voglio ricordare Seneca ‘i dolori lievi sono loquaci, quelli grandi sono muti’. A volte quelli che fanno sceneggiate sono gli ultimi che dovrebbero farle". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Quelli che soffrono davvero sono persone che non hanno né i tempo né voglia di andare in mezzo alle strade che servono solo a moltiplicare numero di contagi. Tra due settimane ne troveremo centinaia di contagiati Covid. Noi vicini a chi soffre in silenzio. Vi rsaremo al fianco, come a primavera. Non vi lasceremo soli. Al 90 percento delle persone perbene daremo aiuto se possibile". (Ren)