Covid: Castiello (Lega), lettera De Luca a Conte è presa in giro per campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lettera che De Luca ha inviato al presidente Conte è una autentica presa in giro per tutti i campani e, tuttavia, implica delle considerazioni alle quali lo Sceriffo non può più sfuggire". Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista campano Pina Castiello: "Intanto, dovrebbe farci capire cosa ha fatto la Regione Campania in tutti questi mesi in vista del grande ritorno dell'emergenza Covid-19 - dato da tutti per probabile -, tenuto conto che nulla è stato prodotto e che molto, invece, si sarebbe potuto e dovuto fare per mettere mano ad una seria ed efficace strategia preventiva e di contrasto". Castiello ha aggiunto: "Dopodiché, il presidente dovrebbe spiegarci qual è la posizione di suo figlio Piero, esponente convinto della maggioranza che sostiene il governo, sul contenuto della lettera spedita a Palazzo Chigi. Ricordiamo bene, infatti, il nostro governatore e suo figlio, durante la scorsa campagna elettorale, agire in perfetta sintonia, con un'azione a tenaglia contraddistinta da violenti attacchi al centrodestra e dalla reiterata espressione di atteggiamenti di fiducia nell'operato del governo". (segue) (Ren)