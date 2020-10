Covid: Castiello (Lega), lettera De Luca a Conte è presa in giro per campani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castiello ha dunque proseguito: "È troppo facile, ora, nel momento più drammatico, assumere un atteggiamento bifronte. Col quale, da un lato De Luca assicura pieno appoggio al governo attraverso la presenza acritica di suo figlio. E, dall'altro, finge di criticarlo con lettere che non sono utili ai fini dei risultati che si intendono raggiungere e, per quanto ridicole, neppure possono essere accostate a quelle, pur note, della pregiata tradizione comica campana". Infine l'esponente della Lega campana ha concluso il suo intervento e ha affermato: "De Luca va commissariato al più presto, perché la situazione in Campania è fuori controllo e lui, che ha pensato solo a fare clientela, non è in grado di fronteggiarla". (Ren)