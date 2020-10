Imprese: si conclude Enac Technology Contest, premiato team dell'Università di Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pitch competition che si è svolta in videoconferenza ieri, 28 ottobre 2020, si è concluso il contest #E-Tec (Enac technology contest), iniziativa avviata dall’Ente nazionale per l'aviazione civile nell’ottobre 2019 per valorizzare le attività di ricerca universitaria e sostenere i giovani studenti/laureati/dottorandi/dottori di ricerca con indirizzo Stem nella realizzazione di idee innovative. Stando al relativo comunicato stampa, il contest è nato in ricordo di Giuseppe Daniele Carrabba, direttore centrale dell’Enac prematuramente scomparso che è stato, per l’Ente e per il settore dell’aviazione, un promotore nell’innovazione tecnologica e nella ricerca per lo sviluppo di nuove applicazioni dei droni nell’ambito della pubblica utilità e della vita quotidiana. "L’ingegnere Giuseppe Daniele Carrabba, al quale è dedicato questo concorso, è stato un importante punto di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore aerospaziale, che ho avuto occasione di conoscere e apprezzare quando ero assessore al comune di Torino: il suo impegno e la sua determinazione nell’utilizzo delle tecnologie per affrontare i problemi della società hanno sempre superato ostacoli che spesso rallentano o impediscono la realizzazione di progetti basati su tecnologie di frontiera", ha commentato Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, aggiungendo che sostenere la ricerca e i giovani talenti impegnati su progetti innovativi aiuta ad affrontare sfide alle quali il paese è e sarà chiamato. (segue) (Com)