Imprese: oggi a Bologna il digital tour del programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La selezione, prosegue la nota, non si è limitata quindi a categorie merceologiche predefinite, ma si è aperta all’orizzonte più traversale dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento: ne emerge un gruppo di imprese capaci di esprimere ante-covid una crescita media del fatturato e dei dipendenti rispettivamente del 18 e del 20 per cento, con un Roe medio del 34 per cento. Stando alla nota, i segnali provenienti da molte delle imprese selezionate, capaci di resilienza e di saper impostare strategie per il futuro, rafforzano la convinzione che nei nostri territori esistano aziende "campioni": esempi di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy che continuano a trainare l’economia e che, soprattutto in questa delicata fase, possono contribuire al rilancio del paese. Grazie al programma Imprese Vincenti, spiega la banca. a queste imprese saranno riservati percorsi di crescita e di visibilità, oltre alla valorizzazione delle proprie strategie competitive e i propri fattori di successo. Già nella prima edizione, prosegue la nota, il programma ha dato voce a 120 imprenditori di tutta Italia, che hanno raccontato ad altri imprenditori la loro storia d’impresa, la capacità di affrontare e superare la crisi economica. (segue) (Com)