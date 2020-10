Imprese: oggi a Bologna il digital tour del programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi indotta dal Covid ha sottolineato la necessità di una visione più ampia dell’interesse comune e ci ha imposto di ricercare, definire e proporre soluzioni, anche di credito, con una nuova sensibilità solidale e sociale radicata nei legami territoriali e nelle reti sociali ed economiche: con Imprese Vincenti 2020 il nostro programma di valorizzazione delle Pmi rafforza il significato del rapporto banca-impresa, risultato fondamentale per affrontare questa ulteriore crisi", ha commentato Cristina Balbo, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Emilia Romagna e Marche. "Le aziende trovano nella banca un partner capace di sostenere liquidità ed investimenti ma anche di assisterle nella non facile analisi del contesto e delle opportunità di crescita: in questo quadro il nostro Gruppo ha un ruolo di motore per lo sviluppo del paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del governo", ha aggiunto, ricordando che nei primi sei mesi dell’anno come direzione regionale "abbiamo erogato complessivamente finanziamenti a medio e lungo termine pari a 1,7 miliardi di euro, di cui 1,25 alle aziende dell’Emilia Romagna e 470 milioni alle imprese marchigiane". (Com)