Covid: Arcuri, chiesto a Regioni fabbisogno per terapie intensive

- Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha affermato che è stata inviata "una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali". A quanto si apprende Arcuri lo ha detto nel corso della riunione operativa con le Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia. (Rin)