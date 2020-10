Imprese: Unicredit, premiati vincitori di Startup Your Life 2020 dedicato a studenti istituti superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione del concorso Startup Your Life - Edizione 2020, collegato all’omonimo programma di educazione finanziaria e imprenditoriale di Unicredit Social Impact Banking a cui hanno partecipato più di 300 scuole e dedicato agli studenti del triennio degli istituti superiori. Stando al relativo comunicato stampa, l’evento è stato inserito tra le iniziative del Mese dell’educazione finanziaria promosso dal Mef. Sono due, prosegue la nota, i progetti vincitori assoluti: Jugaad, una carta prepagata che incentiva l'utilizzo dei mezzi pubblici o di veicoli a basso impatto ambientale (ogni volta che si utilizza questo tipo di servizio vengono accreditati punti sulla carta che possono essere convertiti in denaro o in sconti per servizi o prodotti ecosostenibili); e Itero, una nuova app che ha l'obiettivo di facilitare la ricerca e il contatto con i docenti al fine di organizzare incontri e corsi per studenti che necessitano lezioni di approfondimento. I premiati, prosegue la nota, riceveranno come riconoscimento tredici computer che saranno utilizzati dalle scuole a fini didattici, così da favorire il sostegno alla digitalizzazione scolastica. (segue) (Com)