Sardegna: un fondo regionale di 5,6 milioni di euro per sedi universitarie decentrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo di cinque milioni e 600mila euro per le sedi universitarie decentrate della Sardegna per l'anno accademico 2020/21. Lo ha deciso la giunta regionale che ha ripartito la dotazione finanziaria a favore delle sedi universitarie decentrate, il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro, il Consorzio Uno di Oristano e l'Università di Sassari per i corsi universitari avviati presso le sedi suburbane di Alghero e Olbia. "Un sostegno importante alle sedi universitarie che - sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas - rappresentano un presidio di formazione di importanza vitale per i territori, e che aiutano i nostri giovani a prepararsi alle professioni offrendo loro la possibilità di mantenere in Sardegna il loro patrimonio di cultura". (segue) (Rsc)