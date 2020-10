Sardegna: un fondo regionale di 5,6 milioni di euro per sedi universitarie decentrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consorzio universitario di Nuoro andranno 2 milioni e 350 mila euro quale quota forfettaria per i corsi universitari istituiti presso la sede di Nuoro, di cui 1 milione e 50 mila euro per gli oneri didattici e 1 milione e 300 mila per gli oneri gestionali, amministrativi e organizzativi. La quota per gli oneri didattici sarà ripartita tra l'Università degli studi di Cagliari e l'Università degli studi di Sassari proporzionalmente in base al numero di corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico) attivati da ciascun ateneo presso tale sede. (segue) (Rsc)