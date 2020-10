Sardegna: un fondo regionale di 5,6 milioni di euro per sedi universitarie decentrate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consorzio universitario Uno di Oristano quale quota forfettaria per i corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano andranno 2 milioni e 100 mila euro. Anche in questo caso la quota per gli oneri didattici sarà ripartita tra l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari proporzionalmente in base al numero di corsi di laurea istituiti in questa sede. All'Università degli studi di Sassari quale quota forfettaria per gli oneri didattici dei corsi universitari istituiti presso la sede di Alghero sono stati stanziati 410 mila euro, mentre ulteriori 740 mila euro, sempre all'Università degli Studi di Sassari, quale quota forfettaria per gli oneri didattici, sono stati finanziati per i corsi universitari istituiti presso la sede di Olbia. (Rsc)