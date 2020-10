Sardegna: da commissione ok a 9 milioni di euro da Regione per sovvenzioni a imprese agricole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà invece "a sportello" il bando rivolto alle imprese della pesca e dell'acquacoltura per le quali sono stati stanziati 6 milioni di euro. Ogni azienda potrà ricevere un contributo massimo di 30mila euro. Per le imprese costituite dopo il 2019 (ma non oltre il 30 aprile 2020) verrà concesso un aiuto una tantum di mille euro. Le domande, che verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, scadranno il 31 dicembre prossimo. (Rsc)