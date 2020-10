© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo è aperto - ha detto Piero Maieli, primo firmatario della proposta di legge e presidente della quinta Commissione - accogliamo con piacere suggerimenti e proposte che possano migliorarlo. Il provvedimento ha un obiettivo primario: disciplinare e regolamentare un settore in forte espansione che rappresenta una grande opportunità per le aziende agricole e per il sistema turistico isolano". (Rsc)