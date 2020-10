© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Salvatore Micone ha convocato per sabato prossimo 31 ottobre, alle ore 9.30, la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Molise per commemorare la "Giornata della memoria", istituita con apposita legge regionale, per ricordare il terremoto del 2002, le vittime (27 alunni e la loro maestra) della tragedia di San Giuliano di Puglia. (Gru)