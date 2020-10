Piemonte: Covid, "tecnologie a distanza per il progetto di Storia contemporanea" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli Istituti Storici e dalle Associazioni è arrivato forte l’invito a sfruttare le tecnologie a distanza per non interrompere le attività, a partire dal Progetto di Storia Contemporanea, e continuare le collaborazioni con gli istituti scolastici della regione. Il Comitato si è dato appuntamento prima della fine dell’anno per definire nel dettaglio i progetti futuri. Alla riunione sono intervenuti anche i consiglieri Daniele Valle (Pd) e Francesca Frediani (M5S). In chiusura Allasia ha anticipato che chiederà al Consiglio regionale di prendere le distanze dalle violenze che hanno colpito duramente Torino nei giorni scorsi. (Rpi)