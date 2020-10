Campania: Presutto (M5s), interrogazione a ministro Gualtieri su riparto spesa Nord-Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presutto ha aggiunto: "Abbiamo chiesto al ministro Roberto Gualtieri di fare chiarezza sul tema della ripartizione della spesa pubblica tra il nord ed il sud del Paese fornendo gli elementi utili ad una reale comprensione di quali parametri, e quindi voci di spesa, occorra prendere in considerazione nella valutazione generale dell'intervento pubblico al fine di far luce sul reale gap esistente tra nord e sud". Quindi il senatore campano del Movimento 5 stelle ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Questo superando qualsiasi contrapposizione di carattere accademico, e togliendo qualsiasi dubbio di tipo interpretativo come fondamentale punto di partenza visti gli imminenti interventi di spesa che verranno attivati nell'ambito del programma Next Generation Eu". (Ren)