Trasporti: Trenitalia, arriva in Toscana il quarto treno Rock

- Arriva in Toscana il quarto treno Rock nel quadro del contratto di servizio per il rinnovo della flotta regionale, che andrà ad integrare il servizio già presente sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze-Pisa-Livorno e da dicembre sarà operativo sulla dorsale Tirrenica tra Pisa-Viareggio-Massa-Carrara. Stando al relativo comunicato stampa, il convoglio fa parte della fornitura di cento nuovi treni previsti nel contratto di servizio 2020-2034, sottoscritto a novembre 2019 da Regione Toscana e Trenitalia: un contratto quindicennale che prevede investimenti per quasi 1,4 miliardi di euro, di cui circa 913 milioni destinati al rinnovo della flotta che passerà da un’età media di 16 anni a 7,6 nel 2024. Nel biennio 2020-2021 saranno 15 i treni Rock a disposizione della Toscana: prodotti Made in Italy, costruiti nello stabilimento di Pistoia da Hitachi Rail Italia. (Com)