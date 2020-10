Imprese: si conclude Enac Technology Contest, premiato team dell'Università di Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovare, ha aggiunto il direttore generale dell'Enac Alessio Quaranta, consente di migliorare il futuro e rendere la nostra realtà quotidiana più smart grazie a servizi moderni a misura delle crescenti esigenze sociali e tecnologiche. "Questo contest si inquadra nella strategia dell'Ente volta a stimolare la crescita di giovani talenti, per sostenerli nello sviluppo di soluzioni progettuali e accompagnarli nell’avvio professionale, con strumenti utili a sviluppare un business, attraverso un approccio di open innovation: la collaborazione tra istituzioni, università e industria può contribuire in modo determinante a favorire l’inserimento dei giovani nella realtà lavorativa, ed è per me un grande piacere premiare un’idea innovativa come quella selezionata dalla commissione che ha dovuto scegliere tra proposte interessanti e di livello molto elevato", ha detto, congratulandosi con tutti i finalisti del contest e augurando loro di proseguire nel percorso intrapreso. Siamo convinti, ha poi aggiunto l'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, che lo scambio tra mondo della ricerca, pubblico e privato sia la strada da intraprendere per sviluppare innovazione e ricadute positive sulla società civile, e per questo siamo contenti di avere contribuito a questa importante competizione di Enac nel settore dei droni che rappresentano il futuro della mobilità urbana e non solo. (segue) (Com)