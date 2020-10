Imprese: si conclude Enac Technology Contest, premiato team dell'Università di Bologna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dei lavori della commissione esaminatrice che ha valutato i singoli progetti, costituita da esperti dell’Enac, del Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) e del Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, è risultato vincitore il Gruppo "Flight Mechanics Laboratory” dell’Università di Bologna (sede di Forlì) con il progetto SkyAnt- UASs for cooperative transport of suspended payloads sull’utilizzo dei droni ad ala rotante (elicotteri e multirotori) come piattaforme aeree per il sollevamento e trasporto di carichi sospesi, con l’obiettivo di minimizzarne lo stato oscillatorio a vantaggio della sicurezza delle operazioni. Tutti i progetti presentati hanno avuto come fattore comune il concetto dell’impiego dei sistemi unmanned e di tecnologie emergenti in grado di offrire servizi di pubblica utilità a salvaguardia della sicurezza e dell’ambiente, per il miglioramento della qualità della vita delle persone e per lo sviluppo sostenibile di ecosistemi intelligenti. (Com)